Kasia Sokołowska świętuje urodziny ukochanego. Ale największe święto dopiero przed nimi

- Po naturalnej ciąży, którą straciłam, pojawiła się potrzeba macierzyństwa i pewność, że chcę o to zawalczyć. Jestem jeszcze młoda, zdrowa, wszystko jeszcze działa, więc zaczęłam o to walczyć. Cudowne jest to i sama się wzruszam, że udało się - powiedziała w programie "Miasto kobiet".