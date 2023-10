Kasia Tusk z mocnym apelem. "Mężczyźni ze skrajnej prawicy chętnie zrealizują swój program"

Już w najbliższą niedzielę 15 października Polacy zdecydują, kto ma reprezentować ich interesy w Sejmie i Senacie. W ostatnich tygodniach wiele znanych osób zachęca do oddania swojego głosu. Szczególną popularnością w sieci cieszy się akcja kierowana do kobiet, do której dołączyły m.in. Aleksandra Popławska, Martyna Wojciechowska, Małgorzata Socha czy Małgorzata Rozenek-Majdan.