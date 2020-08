Katarzyna Błażejewska-Stuhr cierpiała na depresję. Terapia uratowała jej życie

"W moim życiu stało się kilka lat temu coś, o czym nie jestem gotowa mówić publicznie, co zmieniło je na zawsze. Ten czas (bo to nie była chwila) wywrócił je do góry nogami. Ja funkcjonowałam w miarę normalnie (tak mi się zdaje) i ktoś, kto nie wiedział, mógł nie mieć pojęcia, z czym się borykałam" - dodała.