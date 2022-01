Katarzyna Błażejewska-Stuhr o swoich kompleksach rudych włosów i Katarzynie Dowbor

"Panował przesąd, że rudego trzeba 10 razy uszczypnąć, żeby uniknąć pecha. W nosie miałam to, że koleżanki mamy farbowały się na rudo i mówiły, że to super mieć takie włosy. Minęło wiele lat zanim je doceniłam. I gdy wtedy płakałam mamie, że nie chcę moich włosów, to Mama pokazywała mi Katarzynę Dowbor, mówiąc, że rude włosy to nie koniec świata i można osiągnąć sukces" - pisze dietetyczka.