Katarzyna Bonda zabrała na premierę filmu nowego partnera! Jak się prezentowali?

Szybko okazało się, że to właśnie on zawładnął sercem pisarki bez reszty. Pisała do ukochanego nawet listy miłosne, a miesiąc temu pochwaliła się radośnie, że powiedziała "tak". Niewątpliwie życie narzeczonej jej służy. Chętnie też pokazuje się z ukochanym publicznie.