Katarzyna Bosacka przyjrzała się wartościom masła. "Ceny szaleją"

Katarzyna Bosacka najpierw w programie "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", a obecnie w "MądrzeJEMY" pokazuje Polakom, co kryje się składzie popularnych produktów żywnościowych. Ostatnio dziennikarka wzięła też pod lupę ceny podstawowych składników. Odtworzyła "koszyk Dudy", czym dobitnie udowodniła, co oznacza galopująca inflacja.