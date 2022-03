Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Powodem miała być zazdrość

Serwis Pomponik dotarł do informatora z otoczenia pary, który powiedział, że powodem rozstania była zazdrość Marcina Hakiela o sukcesy żony: - Dostawał szału, że sam tak dobrze sobie nie radzi. Nie był chwalony, nie mógł się wykazać, a dla faceta to policzek i porażka. Gdy żona odnosiła kolejne sukcesy, on czuł się odstawiony na boczny tor.