Katarzyna Cichopek komentuje decyzję Idy Nowakowskiej: "Każdy z nas jest inny"

- Ja tutaj odwołam się do swojego projektu, który stworzyłam, czyli Sexy Mamy, w którym mówię, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Jeśli to sprawia, że Ida jest szczęśliwa, to niech będzie szczęśliwa i cała jej rodzina będzie szczęśliwa. A też wychodzę z założenia, że dzieci same się nie robią, do tanga trzeba dwojga, więc to jest świetny moment, żeby ojciec się wykazał - wyznała Cichopek.