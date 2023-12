Katarzyna Cichopek przez ponad 20 lat zbudowała niezłą karierę. Pamiętacie, gdzie zaczynała?

Pierwsze kroki w świecie aktorstwa stawiała już jako 12-latka, kiedy to dołączyła do kółka teatralnego działającego przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Pierwszą poważną rolę zagrała w 1997 roku w spektaklu "Bożej podszewce", reżyserowanym przez Izabellę Cywińską. Trzy lata później, w 2000 roku, otrzymała propozycję zagrania w popularnym serialu telewizyjnym "M jak Miłość". Do dziś wciela się tam w postać Kingi Zduńskiej.