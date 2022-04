Katarzyna Cichopek wyjechała na egzotyczne wakacje. Wielkanoc spędzi z dala od kraju

Niestety, mimo licznych zapytań fanów w komentarzach, prezenterka TVP nie zdradziła, gdzie wyleciała na święta. Po zdjęciach krajobrazów, wymownych hasztagach typu: "far far away" oraz dołączonej do filmiku piosence grupy Coldplay "Paradise", można śmiało uznać, że Cichopek jest w raju.