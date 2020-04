Katarzyna Dowbor robi porządki w czasie pandemii. "Nie miałam na to czasu przez 7 lat"

Co rusz w mediach słyszymy o dynamicznie zmieniającej się sytuacji w obliczu pandemii koronawirusa. Odwoływane są kolejne wydarzenia, zamykanych jest coraz więcej placówek, a minister zdrowia na bieżąco informuje o nowych przepisach. Co więcej, z wizji zniknęło wiele programów telewizyjnych, takich jak np. "Nasz nowy dom".

Oznacza to, że Katarzyna Dowbor , ale i mnóstwo innych osób ze świata mediów, zostało bez pracy. - Życie z nas zakpiło - skomentowała to dziennikarka.

- Sprzątam garaż, robię porządki w domu, bo nie miałam na to czasu przez 7 lat, czyli od kiedy zaczęłam prowadzić "Nasz nowy dom". Trudno jest przestawić się na przymusowy pobyt w domu. Mnie jest łatwiej, bo mam ogród. Dlatego trzymam kciuki za tych, którzy muszą siedzieć w czterech ścianach. Ale izolacja to jedyna metoda, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Trzeba to przetrzymać! - wyznała w rozmowie z "Rewią".