Katarzyna Dowbor wie, co operacje plastyczne zrobiły z jej koleżanek. "Ja miałam dużo szczęścia"

Katarzyna Dowbor zaczynała w pracę w TVP w 1983 r. i przez kolejne 30 lat była twarzą programów telewizji publicznej. Zmiana nastąpiła w 2013 r., gdy przeszła do Polsatu. Ma tam swój własny program ("Nasz nowy dom") i nic nie wskazuje na to, by 62-latka myślała o emeryturze.