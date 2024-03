Katarzyna Dowbor wspomina pierwsze małżeństwo: "Kobieta musi się podporządkować"

(...) U niego wszystko musiało być na poważnie. Myślałam, że będziemy młodym małżeństwem, jeżdżącym po świecie, chodzącym potańczyć. Ale on nie lubił tańczyć, to i ja nie mogłam. A potem miałam zajmować się domem, bo mężczyzna ma tylko chodzić do pracy i zarabiać, a kobieta musi się podporządkować - wyznała Dowbor w rozmowie z "Vivą".