Katarzyna Dowbor wychodziła za mąż trzy razy! Od jednego odeszła, bo... zakochała się w innym

Kolejnym mężczyzną, który pojawił się w życiu Dowbor, był Grzegorz Świątkiewicz. Dowbor była przekonana, że to właśnie on jest tym jedynym. Świątkiewicz był dziennikarzem sportowym i przez 12 lat tworzył z matką Macieja Dowbora szczęśliwy związek. To właśnie z nim Dowbor zdecydowała się na trzeci ślub. Niestety, ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło, gdy Kasia zakochała się w kimś innym.