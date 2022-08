Katarzyna Dziurska usłyszała zarzuty. Miała wprowadzać ludzi w błąd

Ale nie oznacza to, że UOKiK nie ma już co robić. Okazuje się, że wciąż są influencerzy, którzy niewłaściwie oznaczają posty sponsorowane. Prezes urzędu Tomasz Chróstny poinformował, że postawił zarzuty niewłaściwego oznaczania materiałów reklamowych czterem podmiotom prowadzącym konta w mediach społecznościowych. Jednym z nich jest firma oferująca farmaceutyki i suplementy diety. Pozostałe trzy to influencerzy z branży fitness, w tym Katarzyna Dziurska.