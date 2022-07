Katarzyna Figura jedzie do USA. Teściowa zostawiła po sobie nieoczekiwany spadek

Według tygodnika "Życie na gorąco", Katarzyna Figura i jej córki szykują się właśnie do wyjazdu za ocean. Do USA nie jadą jednak w celach zawodowych czy na wakacje, a po to, by załatwić formalności związane ze spadkiem, jaki zapisała wnuczkom Dorothy Morton. Matka byłego męża Figury zmarła w marcu, ale jak twierdzi informator kolorowego tygodnika aktorka i jej córki jeszcze do niedawna "nie miały pojęcia", że czeka na nie spadek.