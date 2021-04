Katarzyna Glinka pokazała stare zdjęcie, a na nim Małgorzata Socha, Magda Margulewicz i Weronika Książkiewicz

Katarzyna Glinka to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki roli Kasi Górki w serialu "Barwy szczęścia" , w którą wciela się od 2007 r. Aktorka pojawiła się także w "Na dobre i na złe" , "Zakręconych" i "Pierwszej miłości".

Kasia Glinka pokazała zdjęcie ze sławnymi koleżankami

Obok Kasi stoi Małgorzata Socha, Magda Margulewicz i Weronika Książkiewicz. "To zdjęcie zrobiłyśmy sobie wspólnie 15 lat temu" - zdradziła aktorka. "Byłyśmy wszystkie świeżo po studiach, promowałyśmy serial, w którym grałyśmy. Dziewczyny, nie gniewajcie się, że wyciągam to na światło dzienne, ale wyglądacie tutaj tak fantastycznie, że nie mogłam się oprzeć" - czytamy we wpisie.