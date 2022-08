Katarzyna Glinka przeniosła się na prowincję. Tam leczy serce po rozstaniu

Najważniejsze dla niej jest to, że synowie świetnie odnaleźli się w nowym otoczeniu. Uwielbiają wypieki babci i zabawy z wujkiem Krzysiem. Poza tym Dzierżoniów to miła odmiana dla kogoś, kto bawił ostatnio na Sardynii i Tatrach. A to tam zabrała chłopców na wakacje aktorka. Dzięki swojej mamie i bratu może też od czasu do czasu sprawić sobie małą przyjemność i zresetować się, np. na koncercie Stinga.