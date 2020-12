Katarzyna Glinka uciekła z Polski. Boi się o przyszłość dzieci

Pod jednym ze zdjęć aktorka napisała: "A dzieci biegają i biegają bez końca... myślę o ich przyszłości. Wierzę, że będą żyli w bezpiecznym i mądrze zarządzanym kraju". Post oznaczyła hasztagami nawiązującymi do nurtujących ją problemów: strajku kobiet i zmian klimatycznych. Choć akurat na te ostatnie znaczący wpływa mają właśnie częste podróże samolotowe. Świadomi problemu Szwedzi uknuli nawet termin związany ze wstydem, który można odczuwać z powodu samolotowych wycieczek (“Flygskam”). Do Polski i do Hiszpanii on jeszcze chyba nie dotarł...