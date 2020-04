Katarzyna Kępka przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała zdjęcia z przeszłości

Niemal dekadę temu Kasia Kępka , prezenterka stacji muzycznych, uchodziła za prawdziwą seksbombę wśród polskich gwiazd. Jej kobiece kształty zawróciły w głowie niejednemu mężczyźnie. Bujny biust i pełne biodra od zawsze były jej znakiem rozpoznawczym. Po tym, jak w 2012 r. zakończyła przygodę z programem "Tylko Taniec. Got to Dance", który prowadziła wraz z Maciejem Dowborem, słuch o niej zaginął. Wielu zastanawiało się, co w tym czasie dzieje się w życiu dziennikarki. Ona w tym czasie szykowała prawdziwą niespodziankę.

"Poczułam że jeśli chcemy, naprawdę możemy wszystko. Zmienić pracę, życie, priorytety... Odważyć się działać... Dostałam +10 pkt do pewności siebie, uwierzyłam, że jeśli TO się udało, uda się i z resztą fantazji i marzeń. Uwolniłam się od "muszę schudnąć", "muszę coś ze sobą zrobić", "nie mam się w co ubrać", "chyba przytyłam", "muszę na dietę" - dopiero zdałam sobie sprawę jak to obciąża i zatruwa życie... I pomyślałam sobie - chcę żeby wszyscy tak się poczuli" - napisała (zachowano oryginalną pisownię).