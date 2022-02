Katarzyna Kwiatkowska ma czarne myśli. "Sytuacja kobiet w Polsce jest fatalna"

- W tej chwili jesteśmy już skansenem Europy. W momencie, kiedy aborcja zakazana jest u nas praktycznie całkowicie, intensywnie rozwijają się aborcyjne: podziemie i turystyka. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze turystyka in vitro, bo mimo że ciąża jest tak pożądana przez nasze władze, to jednak metoda in vitro, zdaniem rządzących, jest zła – mówiła Kwiatkowska w rozmowie z Plejadą.