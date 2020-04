Katarzyna Nosowska szczera jak nigdy. "Wyszłam z domu z myślą, że do niczego się nie nadaję"

- Mam zgodę w sobie na to, że kiedyś zawinę się z tego świata. Jeśli to będzie wirus, jeśli zachoruję i umrę, to mam na to w sobie zgodę. Wiem, że to może brzmi strasznie i niewiele osób jest gotowych na takie wyznania. Ale taka jest prawda. Ja się wirusa nie akceptuje. Znaczy jeżeli mam umrzeć w tych męczarniach, to ja to akceptuję. Taki jest mój los - powiedziała.