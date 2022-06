Katarzyna Olubińska urodziła! Pokazała zdjęcie córeczki

Katarzyna Olubińska przygodę z mediami zaczęła już w 1999 r. podczas studiów w Toruniu. Najpierw pracowała dla lokalnych gazet, później dołączyła do redakcji toruńskiego TVN24, a potem do bydgoskiego oddziału TVP. W 2006 r. wygrała casting na prowadzącą programu "Interwencja" w Polsacie. Rok później zasiliła redakcję Telewizji PULS. Po rozpadzie stacji dołączyła do zespołu TVP2. Od 2010 r. związana jest z TVN-em.