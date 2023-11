Katarzyna Pakosińska ma już dorosłą córkę. Tak dziś wygląda 18-letnia Maja. Podobna?

Owocem poprzedniego związku małżeńskiego Katarzyny Pakosińskiej jest jej dorosła córka Maja. Dziewczyna już w grudniu skończy 19 lat i wygląda na to, że odziedziczyła po mamie talent komediowy. Co prawda jak na razie nie występuje jeszcze w telewizji, ale za to prężnie rozwija karierę na TikToku. To tam wrzuca krótkie nagrania chętnie komentowane przez internautów. Udało jej się już zebrać pokaźne grono obserwujących.