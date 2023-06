Katarzyna Pakosińska szczerze o poronieniu. Słyszała: "Niech Kasia przecierpi"

Katarzyna Pakosińska przed laty związana była z Tomaszem Wiadernym, z którym ma dorosłą już córkę Maję. Dziewczyna stawia pierwsze kroki w show-biznesie i przygotowuje się do egzaminów do szkoły aktorskiej. Z mężem Pakosińska rozstała się w 2008 r. Bardzo to przeżywała, ponieważ w jej rodzinie rozwody się nie zdarzały. Długo nie wierzyła, że jeszcze kiedykolwiek zaufa mężczyźnie i nie mogła się pozbierać.