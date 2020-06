Skrzynecka świętuje rocznicę ślubu. Pokazała zdjęcia

Katarzyna Skrzynecka ma powody do radości. Otóż 19 czerwca świętowała 11. rocznicę ślubu. Aktorka od ponad dekady związana jest z Marcinem Łopuckim . Owocem ich miłości jest córeczka Alikia Ilia.

"19 czerwca. Nasza 11. Rocznica Ślubu. Nie musi być wykwintnej kolacji w luksusowej restauracji. Eko weekend na działce w puszczy i wspólne sadzenie kwiatów w kameralnym gronie Przyjaciół Od Serca. "Co chcecie w prezencie na Rocznicę?". "- Kwiatek na skalniak". Każdy kwiat otrzymał imię Przyjaciela. Bez pracy, w lesie, ale RAZEM" - napisała Skrzynecka na Instagramie (zachowano oryginalną pisownię).

Do wpisu aktorka dołączyła zdjęcie z mężem i pokazała ogród, w którym świętuje rocznicę. Pod postem posypały się gratulacje i życzenia dla małżonków, do których i my się dołączamy.