Katarzyna Skrzynecka spędziła noc na lotnisku, hotel był za drogi. "Wolę opłacić dziecku obóz"

"Gdyby istniał 'Festiwal Technik Koczowania Tranzytowego' miałabym szansę na co najmniej ścisłą czołówkę. Ale czasem moja praca takich podróży wymaga, a nie ma rzeczy cenniejszej, niż szybszy powrót do domu, by 'ukraść' choćby jeden cały wolny dzień z rodzinką w domu. Oczywiście: gdy masz całą noc do przeczekania na swój kolejny lot, można by wziąć komfortowy nocleg w luksusowym hotelu vis á vis AirPortu za jedyne 1600 zł dla 1 osoby... ale po co, skoro fotelik na lotnisku przy GATE'cie mam gratis, a za 1600 wolę opłacić dziecku obóz plastyczny" - wyjaśniła Skrzynecka na swoim profilu na Instagramie.