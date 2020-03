Katarzyna Skrzynecka wspomina Królikowskiego: Znaliśmy się jak łyse konie

Pani Kasia nowa edycja twojej twarzy to już kolejna i nowy juror Dużo zmian Jak się pani Czuję to w ogóle pani jest gotowa wejść na Potem zmiana Się wydarzy Kilka dni temu Nie jest tajemnicą że Odcinki Naszego programu realizuje Kilkudniowym wyprzedzeniem zanim zostaną wyemitowane Na antenie jest otwarcie 13 edycji programu pierwszy odcinek realizowaliśmy parę dni Kiedy Paweł jeszcze z nami był W programie rzuciliśmy mu zdrowia mówiliśmy że Trzymamy kciuki że jego fotel na niego czeka Adam mówił że dzielnie go zastąpi To będzie potrzebne ale czekamy wracaj bo bardzo za tobą Nikt z nas nie dopuszczał nawet takiej myśli do siebie że Pawłowi mogłoby się cokolwiek nie udać bo Człowiek tak dzielny tak silny tak kochający życie Tak pełen życia fajnego radosnego cudowne Miłego życia I choćby była w tym programie najpiękniejsza i najbardziej Radosna muzyka ten program bez królika już nie będzie tak Oczywiście Adam jest pełen Adam strycharczuk który wygrał ostatnią edycję programu Jest pełen empatii jest jest uroczy jest bardzo emocjonalny I na pewno wiem że nie jest mu łatwo w tej sytuacji Kiedy dołączył do jury w którym Zabrakło kogoś kto Z nami zawsze Będzie mnóstwo pięknej muzyki mnóstwo na pewno wzruszeń I sytuacji zabawnych tak jak jest zawsze w naszym programie bo nowi uczestnicy Nowe fantastyczne talenty nowa energia Ale na pewno jest to taki W którym Wszystkim będzie gdzieś tam No trudno gdzieś Z tyłu głowy chociaż wiem że Królik który był naprawdę naszym serdecznym przyjacielem przed Na pewno gdzieś jest tam z nami Się jeże Słyszę piękną muzykę Gdzieś tam z góry w innym świecie i myślę że na pewno by nam powiedział Nosy do góry trzeba się brać za te roboty I robić to pięknie z wdziękiem wzruszenie mi serce Na pewno tak by powiedział i i serdecznie nas wszystkich uścisk Także przepraszam że no taka gdzieś tam smutna jest nasza rozmowa ale chyba To nie sposób żeby była inna i Najbliżej Pawła była przez cały ten czas bo Wiem że czasami W poprzedniej edycji programu Nie było mu łatwo w niektóre dni kiedy realizowaliśmy Pro Był osłabiony Stawał się po bardzo ciężkiej operacji był w tym wszystkim naprawdę bardzo dzielny Miał takie dni kiedy było mu Trudno Kiedy był po prostu Bardzo zmęczony miał gorszy dzień Ja byłam Gdzieś tam Najbliżej niego w tym wszystkim Cały czas żeśmy się serdecznie ściska Liza rękę i Kiedy czułam że Paweł ma takie momenty że jest bardziej zmęczony że czasami trudno było Dokończyć zdanie przechwytywał am w Lotto co Wiem że chcę powiedzieć i pomagał Dokończyć bo no znaliśmy się naprawdę jak łyse konie i Wiem że Paweł też czuł że Że jak coś to już ciśnie mnie za rękę i I dokończymy dokończymy to wspólnie Coś weselsze go w takim razie W poprzedniej edycji Występował na scenie Teraz jest zupełnie nowej roli odwrotnie I jak Toteż rolada Którą Unosi na swoich Nie jest wcale takie łatwe zadanie Adam Wspominał o tym już przy realizacji pierwszego odcinka że dopiero teraz rozum Że to wszystko co mówiliśmy Kochani musimy wam teraz dać te cholerne oceny wierzcie nam że to jest okropne Miał wrażenie że to tylko tak mówimy bo trzeba jakieś punkty przyznać i Czy znamy te gorsze Teraz mówi że sam dopiero odczuwana na własnym sercu i na was Górze Jak True Zadanie Grona fantastyczny kolegów przyjaciół zdolnych cudnych ludzi Dali Tutaj całe swoje serce Żeby zaśpiewać jak najpiękniej komuś trzeba przyznać tego To nigdy nie jest łatwe Myślę że Adam się tego wszystkiego też będzie musiał nauczyć Myślę pełen najlepszych intencji by mu pomaga Wspieramy go Na pewno sobie na pewno sobie