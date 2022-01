Katarzyna Skrzynecka zachwycona fajerwerkami. Nie wszystkim się to spodobało

Ich uwagi są jak najbardziej słuszne. Huk fajerwerków czy petard co roku powoduje, że setki, jeśli nie tysiące psów płoszy się i ucieka. Schroniska dla bezdomnych zwierząt przeważnie pękają w tym okresie w szwach. – Co roku w tym czasie telefon w schronisku rozpala się do czerwoności - to dzwoni mądry Polak po szkodzie" – oznajmiło w ostatnich dniach na Facebooku chociażby Schronisko dla Zwierząt w Łodzi.