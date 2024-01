Katarzyna Warnke o pracy, macierzyństwie i życiu po rozwodzie. "Jeśli chodzi o sprawy miłosne i relacyjne, to jestem w pewnym zawieszeniu"

Tak, jestem w dobrym miejscu, chociaż to przecież nie był łatwy rok: za mną rozstanie i rozwód. Mój przyjaciel, lata temu, przy okazji innego rozstania, bardzo zresztą dramatycznego, kiedy nie mogłam ani jeść, ani spać, bo bardzo cierpiałam, powiedział do mnie: "Słuchaj, albo teraz pozwolisz się zatopić temu ciężarowi i pociągnie cię on na dno, albo stanie się twoją siłą napędową i dostaniesz kopa, żeby działać". Zła i dobra energia to wciąż energia i co z tym zrobimy, należy do nas i ja w to bardzo wierzę. Oczywiście, progres wymaga pracy i pewnego przetworzenia wszystkiego, co się wydarzyło. I właśnie teraz mam taki czas: przetwarzam i działam. Wykorzystuję tę nową dla siebie sytuację i czerpię z niej. Mam czas dla córki, a gdy ona jest ze swoim tatą, wykorzystuję ten czas twórczo.