Katarzyna Warnke pokazała zdjęcie ze spaceru z córeczką

Córka gwiazdorskiej pary przyszła na świat we wrześniu minionego roku. 43-letnia Katarzyna Warnke chętnie dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa w sieci.

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

"Jeżeli wózek, to tylko pasujący do stylizacji, prawda?" - czytamy we wpisie.