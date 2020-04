Katarzyna Warnke zaklina rzeczywistość. Stroi się na wyjścia do "restauracji"

Katarzyna Warnke we wrześniu 2019 r. została mamą. Aktorka szybko jednak wróciła do pracy . Ze względu na obecną sytuację znowu musiała zwolnić tempo.

Gwiazda nie ma wątpliwości, że przestrzeganie zasad domowej kwarantanny jest najlepszym rozwiązaniem. "Zrobienie większych zakupów i pozostanie w domu w najbliższym czasie to nie panika, jak niektórzy z pogardą i wyższością ogłaszają, tylko rozsądek i myślenie społecznie zaangażowane. Bo chodzi o to, żeby jak najmniej osób zachorowało, a nie tylko, żebym ja był/była ok" - pisała na Instagramie na początku marca.