Katarzyna Warnke zmieniła fryzurę. Pochwaliła się metamorfozą. Co za zmiana

Jeśli chodzi o kolor włosów, Warnke od lat pozostaje wierna złocistemu blondowi. Aktorka od czasu decyduje się jednak na drobne zmiany fryzury. We wtorek 46-latka opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym pochwaliła się nową fryzurą. Okazuje się, że aktorka postanowiła wyciąć sobie grzywkę. Na wspomnianym kadrze Warnke oznaczyła jeden z warszawskich salonów fryzjerskich, wyraźnie dając do zrozumienia, że to właśnie zatrudnieni tam specjaliści są odpowiedzialni za jej nowy wizerunek.