Katarzyna Zielińska cierpiała na depresję. Później zmarła jej mama

Rok temu Katarzyna Zielińska przeszła koronawirusa. Aktorka przyznała to, przyłączając się do kampanii zachęcającej ozdrowieńców do oddania osocza. W jej przypadku choroba była ciężka: - Zachorowaliśmy z Wojtkiem na COVID, który przeszliśmy bardzo ciężko. Długo czuliśmy skutki uboczne. Nie mogłam dojść do siebie. Każdy spacer mnie męczył – mówiła w rozmowie z "Pani".