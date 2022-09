Katarzyna Zielińska nie wytrzymała. Łzy leciały strumieniem

Aktorka była ostatnio gościem programu "W moim stylu" Magdy Mołek. W pewnym momencie Mołek zapytała Zielińską o to, czego nigdy wcześniej nie mówiła. - Nie jestem taką uśmiechniętą od ucha do ucha "Zieliną", która ze wszystkim sobie super daje radę, jak to wszyscy myślą, że też mam mnóstwo problemów. Na pewno jestem osobą, która nie lubi się publicznie dzielić tymi problemami, ale mam dużo problemów, które ogarniam - powiedziała.