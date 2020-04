Katarzyna Zielińska o koronawirusie. Daje nadzieję na lepsze jutro

Katarzyna Zielińska dodała obszerny wpis, w którym wyraża swoje troski w związku z pandemią koronawirusa. Nie ma jednak zamiaru się załamywać. Aktorka postanowiła dodać otuchy fanom.

Koronawirus zmienił życie ludzi nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Co więcej, biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach świętych.

Co rusz w mediach słyszymy o dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Odwoływane są kolejne wydarzenia, zamykanych jest coraz więcej placówek i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie działo się za chwilę. Katarzyna Zielińska także nie kryje obaw co do panującej sytuacji. Ale nie zamierza tracić nadziei.

- Ok. Szczerze? Jest mi źle. Tak samo, jak wam wszystkim. Tęsknię za rodzicami, chciałabym ich uścisnąć i się do nich przytulić, tęsknię za pracą, do której nie mam pojęcia, kiedy wrócę, tęsknię za wolnością, za normalnością. Martwię się o moje dzieci, dla których ta sytuacja nie jest komfortowa - czytamy we wpisie aktorki.

- Tylko jedno zasadnicze pytanie: czy jeśli będę się umartwiać, pokazywać jaka smutna jestem i jak jest mi źle, to jest to coś, co mi pomoże, co wam pomoże? Nie - dodała Katarzyna Zielińska.

Gwiazda mimo pozytywnego myślenia trzeźwo patrzy na sytuację.

- (...) Wiem jedno, to bardzo trudny czas, to abstrakcyjny czas, dwa miesiące temu nikt z nas nie pomyślałby, że tak będziemy żyć przez kolejne miesiące.

I postanowiłam wspierać uśmiechem, pogodą ducha, pozytywnym nastawieniem do życia - czytamy.

Fani nie kryli słów wdzięczności za wpis gwiazdy.

- Pani Kasiu dzisiaj mam mega kryzys ale dzięki Pani słowom jest mi trochę lepiej.

- Super, bardzo wszyscy potrzebujemy Pani pozytywnej energii i uśmiechu - czytamy komentarze fanów.