Katarzyna Zielińska opowiedziała o swojej pasji. Jej ogród imponuje

Katarzyna Zielińska dała się poznać widzom z dużego talentu aktorskiego. Ba, także talentu kabaretowego, bo równie dobrze co na planie filmowym i teatralnych deskach odnajduje się na estradzie. Zielińska słynie też z dużego poczucia humoru, którym dzieli się z fanami.

Jak się okazuje, aktorka ma jeszcze jedną pasję. Zielińska uwielbia hodować rośliny. I niewątpliwie ma do nich rękę, bo może się pokazać imponującymi, wypielęgnowanymi okazami. Jak sama przyznaje, ogrodniczy "dryg" odziedziczyła po rodzicach. Za młodu pomagała im przy uprawie roślin, owoców i warzyw.

- Może to będzie mój drugi zawód? Może jak nie będę grała, będę robiła coś z kwiatami? W dzieciństwie zawsze marzyłam, by być kwiaciarką. Kto wie, co przyniesie przyszłość – stwierdziła dowcipnie w rozmowie z "Faktem".