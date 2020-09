Katarzyna Zielińska pokazała, jak bardzo jej syn nie chce iść do przedszkola

1 września, mimo trwającej pandemii koronawirusa, rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzieci po prawie półrocznej przerwie wróciły do szkół i przedszkoli, które działają w nadzwyczaj trudnych warunkach związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym. Nie tylko z tego powodu jednak pierwszy dzień w przedszkolu do łatwych nie należy. Jak wiadomo, dla maluchów perspektywa rozłąki z rodzicami nie jest łatwa do przyjęcia. Wie coś o tym gwiazda serialu "Barwy szczęścia", która podzieliła się z fanami na Instagramie zabawnym filmikiem z małym Aleksandrem w roli głównej.