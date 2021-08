Katarzyna Zielińska świętuje ósmą rocznicę ślubu. Pokazała piękne zdjęcie z mężem

Niewątpliwie ma szczególny sentyment do tych zdjęć – sama od czasu do czasu chętnie do nich wraca i dzieli się z fanami. Szczególnie gdy ma ku temu wyjątkową okazję, a taką jest z pewnością rocznica ślubu z mężem, z którym doczekała się dwóch synów. Dziś aktorka podchodzi do tego wydarzenia i do swojego ukochanego z taką samą czułością jak osiem lat temu. Jej wpis jest tego najlepszym dowodem.