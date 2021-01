Katarzyna Zielińska zapomniała spodni? Koszulka odsłoniła co nieco

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia znacznie utrudniły podróżowanie, ale wcale ich nie uniemożliwiły. Nawet najdalsze zakątki świata wciąż są dostępne, o czym przypominają nam chociażby rodzimi celebryci. Wiele gwiazd polskiego show-biznesu zdecydowało się w ostatnim czasie na wyjazd do ciepłych krajów. Jedni na egzotyczne wczasy wybierali się przed świętami Bożego Narodzenia, inni zrobili to tuż po. Z mężem i dziećmi na Zanzibarze wypoczywa np. Barbara Kurdej-Szatan . Katarzyna Zielińska z rodziną także postanowiła zmienić klimat na nieco bardziej gorący. Aktorka serialu TVP "Barwy szczęścia" od kilku dni wypoczywa nad morzem.

Choć konkretnej destynacji nie ujawniła, z opublikowanych na Instagramie zdjęć widać, że jest tam wystarczająco ciepło i słonecznie, by wylegiwać się na plaży.

Katarzyna Zielińska nie musi jednak pozować w bikini, by przyprawić swoich fanów o szybsze bicie serca. Niedawno opublikowała swoje zdjęcie w zwykłym t-shircie. Ponieważ miała na sobie tylko koszulkę, to wystarczyło, by rozbudzić wyobraźnię internautów.