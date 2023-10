Katarzyna Zielińska we łzach błaga o pomoc. "Serce mi pękło"

Aktorka towarzyszy chłopcu w Bostonie, skąd nagrywa kolejne filmiki, namawiając do zbiórki pieniędzy. Na koncie jest już ponad 1,2 mln zł, ale brakuje jeszcze 1,5 mln zł. "Marzeniem Wiktorka jest nie mieć bólu, dzielić pokój z rocznym bratem, który czeka na niego w Polsce i iść do kina na ‘Psi Patrol’. Czy to tak dużo?" - pisała aktorka.