Katatrzyna Dziurska i Emilian Gankowski: Wszyscy czekają na ich ślub

Znają się od czterech lat, zaręczeni są od 2019 r. Wszyscy dociekają, kiedy będzie ślub. Narzeczony Katarzyny Dziurskiej wyznał jednak, że tego nie wiedzą nawet oni.

- Wychowałem się na wsi, gdzie tradycja jest duża i huczne wesele, a my z Kasią chcemy odejść od tego zwyczaju. Marzy nam się uroczystość kameralna i bez zadęcia. Mam nadzieję, że rodzina nam to wybaczy - wyznał narzeczony Katarzyny Dziurskiej, Emilian Gankowski.

- Były sytuacje, które powodowały, że musiałem te zaręczyny odraczać, dlatego że np. ktoś z naszych znajomych w obecności Kasi pytał się mnie, kiedy zaręczyny. I to są takie pytania, które powodowały, że nie wiedziałem, co tak naprawdę powiedzieć, jak się zachować, musiałem zawsze z tego jakoś wybrnąć. Ale jak skończyliśmy program "Dance, Dance, Dance”, to tamte emocje zaczynały już tak opadać. Pojechaliśmy na święta do Pragi i uznałem, że to odpowiedni moment - stwierdził kulturysta.