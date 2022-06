Kate i William wyprowadzają się. Oto ich nowy dom

"The Sun" podaje za informatorem, że Kate i William szukali skromniejszego miejsca dla swoich dzieci. Adelaide ma być dla nich wystarczającym miejscem. - Nie mieli żadnych wymogów poza tym, by być blisko szkoły i królowej. Byli nieugięci jeśli chodzi o wybór domu, bo nie chcieli nic na pokaz ani nic, co wymaga kosztownej renowacji, by nie być obciążeniem dla podatników - przekazał informator "The Sun".