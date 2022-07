Kate Mara jest w ciąży. Spodziewa się drugiego dziecka

Kate Mara to aktorka znana z "Fantastycznej czwórki" czy takich seriali jak "House of Cards" czy "Pose". Swojego męża poznała właśnie na planie "Fantastycznej czwórki". To Jamie Bell. Aktorska para dość szybko potwierdziła plotki o swoim związku, publicznie pokazała się podczas MET Gali w 2015 r. Dwa lata później się zaręczyła, a w kwietniu 2017 r. stanęła na ślubnym kobiercu.