Kate Middleton i książę William podziękowali lekarzom. "Cały kraj jest z was dumny"

Cały świat walczy z pandemią. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Wiele mówi się też o Wielkiej Brytanii, która według danych z 31 marca, przeprowadziła 143 tys. testów, a potwierdzono 25 tys. przypadków zarażenia koronawirusem. Z powodu choroby w szpitalach na terenie kraju zmarło dotychczas prawie 1,8 tys. osób . Niestety, te liczby wciąż rosną. Najmłodszą ofiarą był 13-letni chłopiec z południowego Londynu, a wśród zarażonych jest m.in. premier Boris Johnson.

Rodzina królewska nie chce być obojętna wobec tego, co dzieje się w kraju. W hołdzie dla służby zdrowia okrągła wieża Zamku Windsor zmieniła kolor na niebieski jako wyraz uznania dla pracowników National Health Service (brytyjski odpowiednik polskiej służby zdrowia - przyp. red.).

- Chcielibyśmy tylko powiedzieć, jak jesteśmy dumni z was wszystkich i jak niesamowicie radzicie sobie w tych ekstremalnych okolicznościach. Cały kraj jest z was dumny. Dziękujemy za wszystko, co robicie i za wszystkie godziny, które poświęcacie - powiedział William.