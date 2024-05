Kate Middleton i William pokazali nowe zdjęcie córki. 9-letnia Charlotte to kopia mamy?

Na opublikowanym zdjęciu widzimy, jak księżniczka Charlotte uroczo pozuje w ogrodzie, otoczona kwitnącymi drzewami. Solenizantka zapozowała ubrana w bordowy kardigan, granatowy sweter i jeansową spódniczkę, zachwycając swoim uśmiechem. Pod zdjęciem szybko pojawiły się liczne życzenia od fanów, a w komentarzach rozgorzała dyskusja na temat podobieństwa młodej księżniczki do rodziców. Chociaż większość użytkowników wskazuje na podobieństwo dziewczynki do ojca, znalazły się także głosy porównujące ją do matki.