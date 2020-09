Kate mocno podpadła. Spójrzcie na jej dłonie

Kate Middleton i książę William z powodu pandemii koronawirusa na kilka miesięcy zawiesili swoje królewskie obowiązki. Od pewnego czasu jednak, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego i zachowując wszelkie środki ostrożności, wracają do spotkań z poddanymi. W ich grafiku znajdują się przede wszystkim wizyty w szpitalach i rozmowy z pracownikami służby zdrowia. Ostatnio zawitali też do całodobowej piekarni "Beigel Bake" we wschodnim Londynie, aby porozmawiać z piekarzami o tym, jak w czasie tzw. lockdownu pomagali lokalnej społeczności poprzez darowizny i dostawy żywności.