Kate Middleton nie nosi obrączki. Wszystko przez pandemię koronawirusa

Kate Middleton niezwykle rzadko łamie dworską etykietę. Pieczołowicie dba również o to, by na jej perfekcyjnym wizerunku nie pojawiła się żadna rysa. Nad jednym tylko nie ma kontroli - nad plotkami. A te pojawiły się ostatnio w związku z opublikowanym zdjęciem na oficjalnym profilu jej rodziny na Instagramie.

Kate i William uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, jak wygląda ich pałacowe biuro w rezydencji Anmer Hall w Norfolk . Widzimy, jak księżna, w nienagannej stylizacji, siedzi przy biurku z telefonem przy uchu. Na pierwszy rzut oka idealny obrazek. Wystarczy jednak przyjrzeć się dokładniej, by zauważyć, że Middleton nie założyła obrączki i zaręczynowego pierścionka. Tyle wystarczyło, by w mediach pojawiły się plotki na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Kate i Williama.

Dotychczas tylko dwa razy przyłapano Middleton bez biżuterii na dłoni. Doszło do tego w styczniu 2018 r. i na początku 2020 r. Teraz zrobiła to ponownie i to z tego samego powodu - bezpieczeństwa.