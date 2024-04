Kate Middleton pokazała nowe zdjęcie syna. Książę Louis skończył 6 lat

Internauci wyrazili tęsknotę za wspomnianą tradycją pod najnowszym postem na koncie "Prince and princess of Wales", ubolewając, że zdjęcia księcia zawsze były publikowane w przeddzień jego "wielkiego dnia". Na szczęście dla fanów rodziny królewskiej, tradycja ostatecznie została podtrzymana i profil Williama i Kate został zaktualizowany o urodzinowy portret świeżo upieczonego sześciolatka. Na opublikowanej we wtorek fotografii widać, jak Louis, uśmiechnięty i ubrany w kraciastą koszulkę, relaksuje się na trawie w ogrodzie. Do uroczego ujęcia tradycyjnie dołączono również urodzinowe życzenia.