Kate Middleton wróciła do pracy. Rzecznik Pałacu zdradził szczegóły

Pierwotnie przewidywano, że księżna wróci do swoich obowiązków zaraz po Wielkanocy. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że może to nastąpić później, niż przypuszczano, na co wskazuje chociażby zniknięcie z oficjalnej strony Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii informacji o uczestnictwie księżnej w czerwcowym wydarzeniu "Trooping the Colour". Obecnie Kate ma dochodzić do siebie w posiadłości Adelaide Cottage.